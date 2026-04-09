Netanyahu geeft bevel voor onderhandelingen met Libanon

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt zijn kabinet het bevel te hebben gegeven om zo snel mogelijk te beginnen met onderhandelingen met Libanon. Israël bleef het buurland aanvallen, ook nadat Iran en de Verenigde Staten een staakt-het-vuren hadden gesloten dat volgens Iran ook zou moeten gelden voor Libanon.

De Libanese regering heeft de afgelopen weken geregeld aangedrongen op onderhandelingen en dat is volgens Netanyahu nu de reden om daarmee te beginnen. „Gezien de herhaaldelijke verzoeken van Libanon om directe onderhandelingen met Israël aan te gaan, heb ik het kabinet gisteren opdracht gegeven om die zo snel mogelijk te starten”, stelt de premier in een verklaring.

Volgens Netanyahu moeten de onderhandelingen draaien om het opbouwen van een vreedzame relatie tussen Israël en Libanon. Daarnaast moet Hezbollah volgens hem worden ontwapend. Hij zegt de oproep van de Libanese premier Nawaf Salam om Beiroet te ontwapenen van eerder op de dag te waarderen.

Grootschalige aanvallen

Woensdag voerde Israël grootschalige aanvallen uit op Libanon, waarbij honderden doden en gewonden vielen. NBC News schrijft dat de Amerikaanse president Donald Trump Netanyahu heeft gebeld om hem te vragen die aanvallen terug te schroeven. Israël zou daarop hebben gezegd een „behulpzame partner” te willen zijn.

Libanon en Israël hebben geen diplomatieke banden en toen vertegenwoordigers van de twee landen elkaar vorig jaar troffen, was dat de eerste keer in decennia.

ANP

