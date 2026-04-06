Iran wijst Amerikaans voorstel voor wapenstilstand af

Iran heeft aan Pakistan laten weten dat het een Amerikaans voorstel voor een wapenstilstand afwijst, meldt het Iraanse persbureau IRNA. Iran zou in de reactie de noodzaak van een permanent einde aan de oorlog benadrukken en met een reeks eisen komen, zoals een protocol voor een veilige doorgang door de Straat van Hormuz en het opheffen van sancties.

Het persbureau verduidelijkte niet om welk Amerikaans voorstel het ging en wat de inhoud hiervan was. De VS hebben eind maart via bemiddelaars een vijftienpuntenplan naar Iran gestuurd. Een Iraanse functionaris noemde dit plan nogal „eenzijdig en oneerlijk”.

Al Jazeera schrijft dat Iran geen tijdelijk staakt-het-vuren kan accepteren „op basis van eerdere ervaringen” met de VS. Daarom zou het land alle regionale conflicten die momenteel gaande zijn in het Midden-Oosten deel willen laten uitmaken van een oplossing.

Staakt-het-vuren

Bemiddelaar Pakistan zou ook een plan aan de VS en Iran hebben voorgelegd om eerst tot een bestand te komen om vervolgens te onderhandelen. Volgens meerdere media zou dat gaan om een onmiddellijk staakt-het-vuren, waarna zou worden onderhandeld voor een breder vredesakkoord.

De Amerikaanse president Donald Trump herhaalde maandag tegen journalisten dat Iran tot dinsdag heeft om de Straat van Hormuz te openen.

ANP

