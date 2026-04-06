Bron: Iran wil Straat van Hormuz bij bestand nog niet openen

epaselect epa12870208 Traffic passing a huge political billboard reading in Persian ’The Strait of Hormuz will remain closed', in Enghelb square in Tehran, Iran, 05 April 2026. Iran's Revolutionary Guards (IRGC) said a US aircraft that had been searching for the crew member of a missing US fighter jet had been destroyed, Iranian media reported on 05 April 2026. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Iran is niet bereid weer scheepsverkeer toe te laten in de Straat van Hormuz in het kader van een tijdelijk staakt-het-vuren. Dat meldt een hoge Iraanse functionaris aan persbureau Reuters. Volgens Teheran ontbreekt het de VS aan bereidheid om tot een permanent bestand te komen, aldus de functionaris.

Pakistan presenteerde afgelopen nacht de strijdende partijen een concept voor een staakt-het-vuren. Dat behelst een onmiddellijk einde aan de vijandelijkheden, waarna een duurzaam vredesakkoord moet worden uitonderhandeld. Volgens de functionaris is het voorstel door Iran ontvangen en wordt dit gewogen, al buigt Teheran niet voor deadlines, wordt daaraan toegevoegd.

De VS hebben nog niet officieel bevestigd dat het plan is ontvangen, noch verklaard of zij bereid zijn mee te gaan in het Pakistaanse voorstel.

Eerder eiste Iran dat in ruil voor het heropenen van de Straat van Hormuz het doorvoerrechten wil heffen om de geleden oorlogsschade te compenseren.

