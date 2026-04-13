Magyar: maximaal twee ambtstermijnen voor premier

De Hongaarse oppositieleider Péter Magyar stuurt na zijn verkiezingsoverwinning aan op een aanpassing van de grondwet. Hij wil dat premiers in de toekomst maximaal twee ambtstermijnen kunnen krijgen. Magyar verklaarde dat op een persconferentie nadat hij met zijn Tisza-partij de nationalistische premier Viktor Orbán had verslagen na zestien jaar aan de macht.

Orbán en zijn Fidesz-partij konden het kiesstelsel aanpassen om het rivalen lastiger te maken. Verkiezingswinnaar Magyar, voorheen zelf van Fidesz, beloofde zich te zullen inzetten om democratie en de rechtsstaat te herstellen. Dat is volgens de politicus ook waar Hongaren voor gestemd hebben. Hij wees in zijn toespraak op de hoge opkomst van ongeveer 80 procent en zei dat zijn toekomstige regering daarmee een sterk mandaat heeft.

Zijn partij lijkt op basis van voorlopige uitslagen te kunnen rekenen op de tweederdemeerderheid die nodig is om de grondwet aan te passen. Magyar voorspelde dat Tisza als buitenlandse stemmen zijn geteld kan uitkomen op 141 of 142 van de 199 parlementszetels. Hij wil haast maken met de machtsoverdracht en dringt erop aan het nieuwe parlement zo spoedig mogelijk bijeen te roepen.

„Er is geen tijd te verliezen”, verklaarde hij. „Hongarije zit in alle opzichten in de problemen. Het is geplunderd, beroofd, verraden, met schulden opgezadeld en geruïneerd.”

ANP

