VS: onderhandelingen met Iran beginnen zaterdag in Pakistan

US President Donald Trump speaks about the conflict in Iran in the James S. Brady Press Briefing Room of the White House on April 6, 2026, in Washington, DC.
De eerste onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran beginnen zaterdag in Pakistan, meldde het Witte Huis in een persconferentie. President Donald Trump stuurt een onderhandelingsteam, geleid door vicepresident JD Vance. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner maken ook deel uit van het team.

De gesprekken leken eerder vanaf vrijdag plaats te gaan vinden. Iran was daar volgens Pakistan al mee akkoord gegaan.

Tijdens de onderhandelingen wordt besproken hoe de oorlog kan worden beëindigd. De huidige wapenstilstand geldt volgens de afspraken voor twee weken.

