Duitse regering verlaagt accijns op benzine en diesel

De Duitse regering wil de prijzen aan de pomp verlagen. Bondskanselier Friedrich Merz kondigde daarvoor een accijnsverlaging op benzine en diesel van 17 cent per liter aan.

Volgens Merz wordt de situatie voor automobilisten en bedrijven op deze manier snel beter. De kosten van de maatregel zijn ongeveer 1,6 miljard euro. Ook wordt het voor werkgevers mogelijk om een belastingvrije premie van 1000 euro aan werknemers te betalen.

Ook in Duitsland zijn de prijzen aan de pomp sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten opgelopen. Zondag kostte een liter diesel 2,364 euro en een liter benzine 2,164 euro. Daarmee was Duitsland al goedkoper dan Nederland. De adviesprijs voor brandstof in Nederland ligt enkele tientallen centen hoger.

Zeestraat blokkeren

Hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz lijkt vervlogen nu de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat de VS de zeestraat gaat blokkeren. De olieprijzen liepen maandag daardoor weer op.

„Dit is heel slecht nieuws voor de pomphouders in de grensregio”, reageert directeur Erik de Vries van branchevereniging voor zelfstandige pomphouders NOVE. Als Nederland niet meebeweegt, verwacht De Vries „veel meer tanktoerisme” naar Duitsland. „Dat gebeurt al veel naar België, maar het verschil met Duitsland was minder groot.” Bouwmarkten zien sinds het uitbreken van de oorlog een run op jerrycans, wat erop kan duiden dat er over de grens brandstof wordt ingeslagen.

Tanktoerisme

Tanktoerisme heeft niet alleen gevolgen voor de pomphouders, maar ook voor de winkels in de buurt van die tankstations en de Nederlandse staat, betoogt De Vries. „Mensen maken een uitje van tanken over de grens en doen ook daar hun boodschappen. Als mensen niet in Nederland tanken loopt de Nederlandse staat accijnsinkomsten mis.”

Ook branchevereniging van tankstations Drive verwacht grote negatieve gevolgen voor pomphouders in de regio. „Dit is een hele grote aderlating. De verschillen worden groter”, zegt voorzitter Martin van Eijk. „Het wordt een stuk lastiger voor tankstations om het hoofd boven water te houden.” Hij noemt het onbegrijpelijk dat Nederland niet ingrijpt.

ANP

