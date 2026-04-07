Media: doden door schietincident bij consulaat Israël in Istanbul

This aerial picture shows a keffiyeh (C), a symbol of Palestine, hanging from the historic Galata Tower in Istanbul on January 1, 2026, as thousands of people gathered around the Galata Bridge in solidarity with the Palestinian people amid the ongoing war between Israel and the Palestinian Hamas group in the Gaza enclave. Yasin AKGUL / AFP
Zeker drie mensen zijn om het leven gekomen door een schietincident in de buurt van het Israëlische consulaat in Istanbul. Ook raakten twee agenten gewond, berichten Turkse media.

Onduidelijk is nog wat precies is voorgevallen. Op beelden is te zien dat een agent zijn vuurwapen trekt en dekking zoekt terwijl schoten klinken.

In de omgeving van het consulaat gelden altijd strenge veiligheidsmaatregelen. Volgens bronnen van persbureau Reuters zijn er momenteel geen Israëlische diplomaten gestationeerd in Turkije.

