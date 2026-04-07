Media: doden door schietincident bij consulaat Israël in Istanbul

Zeker drie mensen zijn om het leven gekomen door een schietincident in de buurt van het Israëlische consulaat in Istanbul. Ook raakten twee agenten gewond, berichten Turkse media.

Onduidelijk is nog wat precies is voorgevallen. Op beelden is te zien dat een agent zijn vuurwapen trekt en dekking zoekt terwijl schoten klinken.

In de omgeving van het consulaat gelden altijd strenge veiligheidsmaatregelen. Volgens bronnen van persbureau Reuters zijn er momenteel geen Israëlische diplomaten gestationeerd in Turkije.

ANP

