Artemis II-missie bereikt invloedssfeer van de maan

De Artemis II-missie is weer een stap dichter bij haar ronde om de maan. Het Orion-ruimtevaartuig is tegen 06.45 Nederlandse tijd terechtgekomen in de zogenoemde invloedssfeer van de maan, waar de zwaartekracht van het hemellichaam zwaarder trekt aan de ruimtecapsule dan de aarde.

De volgende stap is nu de ronde om de maan. Het duurt nog uren voordat de astronauten de volgende belangrijke mijlpaal van hun missie behalen: de kortste afstand tot de maan. Als de ruimtecapsule eenmaal de verre zijde van de maan bereikt, zullen de inzittenden de communicatie met ‘ground control’ zo’n veertig minuten verliezen, schrijft de BBC.

Piloot Victor Glover zei voorafgaand aan de missie tegen het Britse medium dat moment te willen pakken. „Als we ons achter de maan bevinden, zonder contact met de wereld, laten we van die kans gebruikmaken”, aldus Glover. „Laten we bidden en hopen, stuur ons jullie gelukswensen.”

Artemis II is de eerste bemande maanmissie sinds 1972.

ANP

