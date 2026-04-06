Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Artemis II-missie bereikt invloedssfeer van de maan

This handout picture by an Artemis II crew member provided by NASA shows a sliver of Earth illuminated against the blackness of space through the window of the Orion spacecraft on April 4, 2026. The four astronauts on NASA's Artemis 2 mission began their fifth day journeying to the Moon on March 5, after already taking in sights of the lunar surface never before seen by human eyes. Handout / NASA / AFP
ANP / AFP / HANDOUT

De Artemis II-missie is weer een stap dichter bij haar ronde om de maan. Het Orion-ruimtevaartuig is tegen 06.45 Nederlandse tijd terechtgekomen in de zogenoemde invloedssfeer van de maan, waar de zwaartekracht van het hemellichaam zwaarder trekt aan de ruimtecapsule dan de aarde.

De volgende stap is nu de ronde om de maan. Het duurt nog uren voordat de astronauten de volgende belangrijke mijlpaal van hun missie behalen: de kortste afstand tot de maan. Als de ruimtecapsule eenmaal de verre zijde van de maan bereikt, zullen de inzittenden de communicatie met ‘ground control’ zo’n veertig minuten verliezen, schrijft de BBC.

Piloot Victor Glover zei voorafgaand aan de missie tegen het Britse medium dat moment te willen pakken. „Als we ons achter de maan bevinden, zonder contact met de wereld, laten we van die kans gebruikmaken”, aldus Glover. „Laten we bidden en hopen, stuur ons jullie gelukswensen.”

Artemis II is de eerste bemande maanmissie sinds 1972.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties