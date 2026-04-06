Al circa 1500 doden in Libanon door Israëlische aanvallen

epa12871284 A view of a damaged building following an Israeli trike near the Rafik Hariri University Hospital (RHUH), in the Jnah District of Beirut, Lebanon, 06 April 2026. At least 04 people were killed and more than 35 others injured after an Israeli airstrike hit near Lebanon's largest public hospital in southern Beirut, the Lebanese Ministry of Health said. According to the Lebanese Ministry of Public Health, at least 1,470 people have been killed and more than 4,460 others injured in Israeli airstrikes across Beirut's southern suburbs and villages in southern Lebanon since the start of renewed hostilities. EPA/WAEL HAMZEH
Bij de jongste aanvallen van Israël op het buurland Libanon zijn in maart en april al rond de 1500 doden en meer dan 4600 gewonden gevallen volgens het ministerie van Gezondheid. Onder de doden waren volgens het Libanese ministerie 57 mensen die medische hulp boden.

Het ministerie spreekt van 1497 doden tussen 2 maart en 6 april, maar maandag zijn er opnieuw slachtoffers gevallen bij de Israëlische aanvallen.

Israël zegt in de tegenaanval te zijn, nadat de sjiitische Libanese beweging Hezbollah 2 maart weer was begonnen met raketbeschietingen op Israël. Er zijn al 6000 projectielen afgeschoten volgens Israël en de helft vanuit het zuiden van Libanon onder de rivier de Litani. Israël wil het gebied tussen de rivier en de Israëlische noordgrens innemen. Een aantal Israëlische politici wil de rivier voortaan als noordgrens en de Libanese bevolking verdrijven.

