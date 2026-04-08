Doden in Gaza bij Israëlische aanvallen, onder wie journalist

People and relatives pray over the bodies of Palestinians killed during an Israeli airstrike east of the Al-Maghazi refugee camp, inside the Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah in the central Gaza Strip on April 7, 2026. A Gaza hospital said clashes and Israeli airstrikes killed at least 10 people on April 6 near a school sheltering displaced people in the centre of the Palestinian territory. The incident is the latest to shake a fragile US-backed ceasefire that has been in place since October 10 and has largely halted the war between Israel and Hamas.
Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn woensdag doden gevallen, onder wie een journalist van nieuwszender Al Jazeera. Ten minste vier mensen kwamen om, melden lokale autoriteiten.

Volgens Al Jazeera werd Mohammed Wishah aangevallen door een Israëlische drone toen hij in een auto door Gaza-Stad reed. Een andere passagier zou ook om het leven zijn gekomen. Lokale autoriteiten melden dat het totale aantal gedode journalisten sinds het begin van de oorlog tegen Gaza daarmee op 262 komt te staan.

Israël herhaalde de beschuldiging dat de journalist lid zou zijn van Hamas. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkende dit eerder. Hamas heeft de aanval veroordeeld en gezegd dat Israël door journalisten te doden „probeert te voorkomen dat de waarheid over de genocide naar buiten komt”, meldt Al Jazeera.

Persbureau Reuters meldt op basis van hulpverleners dat woensdag elders in Gaza ook twee mensen omkwamen door Israëlische aanvallen.

