Amnesty waarschuwt: WK 2026 brengt ‘ernstige mensenrechtenrisico’s’ met zich mee

Het WK voetbal van 2026 brengt volgens Amnesty International „ernstige mensenrechtenrisico’s” met zich mee. Het voetbaltoernooi vindt van 11 juni tot en met 19 juli plaats in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het Nederlands elftal is een van de 48 deelnemers.

In een rapport beschrijft Amnesty International de risico’s en gevolgen voor voetbalfans, spelers, journalisten, werknemers en de lokale gemeenschap in de drie gastlanden. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn er grote risico’s voor deze mensen door „een discriminerend immigratiebeleid, massale detenties en de inperkingen van het demonstratierecht” door de regering van president Donald Trump.

WK in de VS brengt risico’s met zich mee

Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn er vorig jaar door de Amerikaanse regering meer dan een half miljoen mensen het land uitgezet. „Dit record aan onrechtmatige arrestaties en uitzettingen was alleen mogelijk omdat de waarborgen voor een eerlijk proces zijn uitgehold. Het recht op vrijheid en veiligheid van honderdduizenden migranten en mensen op de vlucht wordt ondermijnd”, stelt Steve Cockburn van Amnesty International.

„Dit beleid heeft gemeenschappen verscheurd en een klimaat van angst gecreëerd in de hele VS. Het zijn zeer verontrustende tijden in de VS, die ongetwijfeld ook hun weerslag zullen hebben op fans die willen deelnemen aan de WK-festiviteiten.”

Reisbeperkingen voor verschillende landen

De VS heeft ook verschillende reisbeperkingen ingesteld. Hierdoor kunnen supporters uit bijvoorbeeld Ivoorkust, Haïti, Iran en Senegal niet naar de VS reizen. Tenzij zij voor 1 januari 2026 al over een visum beschikten.

Fans die wel naar Amerika mogen afreizen en het WK bezoeken, kunnen volgens Amnesty alsnog worden geconfronteerd met zware surveillances.

Amnesty uit ook zorgen over de twee andere gastlanden

In het rapport, met de titel Humanity Must Win: Defending rights, tackling repression at the 2026 FIFA World Cup, heeft de mensenrechtenorganisatie het niet alleen over Amerika. Ook uit de organisatie zorgen over de twee andere gastlanden, Mexico en Canada. Als reactie op het hoge geweldsniveau in de Mexico heeft het land 100.000 extra veiligheidsfunctionarissen ingezet, onder wie militairen. Dit leidt tot grotere risico’s voor demonstranten.

In Canada leiden zowel de ervaringen met de Olympische Winterspelen van 2010 in Vancouver als de aanhoudende huisvestingscrisis tot groeiende zorgen bij Amnesty dat mensen die dakloos zijn opnieuw zullen worden verdreven.

