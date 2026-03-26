Trump: tot 6 april geen aanvallen op energievoorziening Iran

De VS schorten de aanvallen op Iraanse energievoorzieningen tien dagen langer op, tot 6 april. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump op zijn kanaal Truth Social. Volgens Trump volgt het besluit op een verzoek vanuit Iran. De onderhandelingen met dat land zouden „zeer goed verlopen”, aldus Trump.

De VS stelden maandag al de aanvallen op de Iraanse energie-infrastructuur voor vijf dagen stil te leggen, na „zeer goede en productieve” gesprekken met Iran. Dit omdat de VS een deal wilden sluiten met Iran, zei Trump toen.

Aanvankelijk ontkende Iran in gesprek te zijn met de VS, al werd later in de week bekend dat de VS Iran een vijftienpuntenplan hadden voorgelegd. Dat werd overgebracht door Pakistan, dat zich al meldde om gastland te zijn voor mogelijke vredesgesprekken.

Afgelopen zaterdag dreigde Trump juist nog Iraanse energievoorzieningen aan te vallen als het land niet snel de Straat van Hormuz zou heropenen. Hij gaf Teheran daarvoor een deadline van 48 uur. Iran blokkeert al enige tijd die voor de oliescheepvaart belangrijke zeestraat, met grote gevolgen voor de wereldwijde olieprijzen. Dat hij dat dreigement op maandag weer introk kwam naar eigen zeggen omdat Iran toenadering zou hebben gezocht tot de VS.

ANP

