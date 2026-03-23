VS pauzeren aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten

De Verenigde Staten pauzeren de aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten de komende vijf dagen, in afwachting van lopende gesprekken met Iran. Dat meldt de Amerikaanse president Trump op Truth Social. Hij schrijft dat de VS en Iran de afgelopen twee dagen „zeer goede en productieve” gesprekken hebben gevoerd.

Volgens Trump is er onderhandeld over een „volledige en totale oplossing van onze vijandelijkheden in het Midden-Oosten”. Deze gesprekken gaan de komende week door. Trump ging niet in op details van die gesprekken. Experts zeiden eerder dat het moeilijk is om een mogelijke uitweg uit het conflict te vinden, omdat het omverwerpen van het regime in Iran niet lijkt te lukken.

De president vertelde CNBC-presentator Joe Kernen in een telefoongesprek dat „we vastbesloten zijn om een deal met Iran te sluiten”. Hij noemde gesprekken met de Iraanse autoriteiten zeer intensief, en zei hoopvol te blijven dat er iets wezenlijks bereikt kan worden. Ook benadrukte Trump dat wat er in Iran gebeurt, kan worden omschreven als een regimeverandering.

Afschalen

Het is niet bekend of Israël zijn aanvallen ook pauzeert in afwachting van een akkoord.

Afgelopen vrijdag liet Trump al weten te overwegen de militaire operaties tegen Iran af te schalen. Deze begon hij ruim drie weken geleden samen met Israël. Volgens hem waren de doelen van het land bijna bereikt. Zoals het voorkomen dat Iran een kernwapen in handen krijgt, het beschermen van bondgenoten in het Midden-Oosten en het verwoesten van de Iraanse defensie-industrie.

Rond het moment van de aankondiging werden er nog explosies gemeld in de Iraanse hoofdstad Teheran. Het is niet bekend of deze nog steeds plaatsvinden.

ANP

