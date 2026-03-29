UNIFIL-vredeshandhaver gedood bij aanval in Zuid-Libanon

A photograph taken near the UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL) sign by the Litani River and the Qasmiyeh Bridge, on a main highway linking villages in the Tyre district with others further north, showing the bridge destroyed in an Israeli airstrike in southern Lebanon, on March 23, 2026. The Lebanese president on March 22, 2026, slammed Israeli strikes on bridges and other infrastructure in the country's south, calling such attacks a
Een vredeshandhaver van de VN-vredesmacht in Libanon (UNIFIL) is om het leven gekomen toen een projectiel ontplofte in de omgeving van Adshit al-Qusayr in het zuiden van Libanon, meldt de VN-vredesmacht in een verklaring.

Een andere vredeshandhaver raakte zwaargewond. Volgens UNIFIL is de herkomst van het projectiel nog onbekend en wordt er onderzoek gedaan.

De VN-vredesmacht roept in de verklaring „alle betrokkenen op om hun verplichtingen onder het internationaal recht na te komen” en te allen tijde „de veiligheid van VN-personeel en -eigendommen te waarborgen”.

De laatste keer dat een lid van UNIFIL voor zover bekend om het leven kwam, was in december 2022. Toen werd een Ierse soldaat van de vredesmacht gedood nabij de Israëlische grens, nadat hun konvooi onder vuur werd genomen.

