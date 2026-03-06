Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trump: enige deal met Iran is onvoorwaardelijke overgave

De Amerikaanse president Donald Trump wil met Iran alleen een deal sluiten als het land zich onvoorwaardelijk overgeeft. Dat schrijft Trump in een bericht op Truth Social, waarin hij het land ook een „geweldige toekomst” in het vooruitzicht stelt.

„Er zal geen deal met Iran zijn, behalve onvoorwaardelijke overgave! Daarna, en na de selectie van een GEWELDIGE & AANVAARDBARE leider(s), zullen wij, samen met veel van onze geweldige en zeer moedige bondgenoten en partners, onvermoeibaar werken om Iran van de rand van de afgrond terug te brengen, en het economisch groter, beter en sterker te maken dan ooit tevoren”, aldus Trump. Hij gebruikte ook de term ‘Make Iran Great Again’, een verwijzing naar zijn eigen campagneslogan.

Trump gaf eerder bij NBC News al aan dat hij af wil van de hele leiderschapsstructuur van Iran. „We willen alles schoonvegen,” zei hij telefonisch tegen de nieuwszender. „We willen niet iemand die in tien jaar tijd weer alles opbouwt.” Trump zei toen ook dat hij een goede leider wil voor het land, maar wilde geen namen noemen. „Wij willen dat ze een goede leider hebben. Er zijn een paar mensen die, naar mijn mening, het goed zouden doen.”

In Iran ontstond een machtsvacuüm doordat de hoogste leider Ali Khamenei en andere topfiguren werden gedood bij aanvang van de oorlog. Zijn zoon Mojtaba wordt gezien als potentiële opvolger.

