Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland
Trump meldt zware bombardementen op Iraans eiland Kharg

This handout satellite image taken by 2026 Planet Labs PBC shows a view of Iran's Kharg Island, which hosts the country’s main crude export terminal and is responsible for the overwhelming majority of its oil shipments to the world, about 30 kilometres south of the mainland in the north of the Gulf, on February 22, 2026. The US and Israel have previously treaded carefully around the island in the conflict, but an Axios report over the weekend cited Trump administration officials saying capturing Kharg was on the table. The island handles roughly 90 percent of Iran's crude exports, according to a JP Morgan note released on March 8. 2026 Planet Labs PBC / AFP
ANP / AFP

De Amerikaanse president Donald Trump meldt aanvallen van de VS op het Iraanse eiland Kharg. Op Truth Social noemt Trump het „een van de krachtigste uitgevoerde bombardementen in de geschiedenis van het Midden-Oosten”.

Volgens de president is daarbij „elk militair doelwit volledig vernietigd”. Maar, zo vervolgt hij, „uit fatsoen heb ik ervoor gekozen de olie-infrastructuur op het eiland niet te vernietigen”. Hij schrijft dat als „Iran of wie dan ook echter iets onderneemt om de vrije en veilige doorvaart van schepen door de Straat van Hormuz te belemmeren, dan zal ik dit besluit onmiddellijk heroverwegen”.

Het eiland Kharg in het noorden van de Perzische Golf is van groot economisch en strategisch belang. Zo’n 90 procent van de Iraanse olie-export verlaat het land via dat eiland.

Kort voor zijn bericht liet Trump aan verslaggevers weten dat de VS binnenkort schepen door de Straat van Hormuz zullen gaan begeleiden om ze te beschermen tegen Iraanse aanvallen.

ANP

