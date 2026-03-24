Trump beklemtoont dat VS in gesprek zijn met Iran

De Amerikaanse president Donald Trump heeft beklemtoond dat zijn land in gesprek is met Iran. De gesprekken zouden goed verlopen. Hij zei dat „we met de juiste mensen in Iran praten” om tot een deal te komen en ze willen een overeenkomst.

Amerikanen en diplomaten uit bemiddelende landen spreken elkaar mogelijk donderdag al over vrede met het Iraanse regime, zeggen bronnen tegen de nieuwssite Axios.

Trump heeft gezegd dat zijn land het afgelopen weekend constructieve gesprekken heeft gehad met Iran, maar dit is door Teheran als onzin afgedaan. Iran erkent wel dat de VS contact zoeken, maar zegt dat niet te willen. Trump herhaalde dinsdag dat er wel met Iran wordt onderhandeld. Volgens hem valt er met „het nieuwe regime” te praten en zijn vicepresident JD Vance en buitenlandminister Marco Rubio erbij betrokken.

Bemiddelaars

De Israëlische premier Netanyahu heeft eerder bevestigd dat Trump vindt dat de doeleinden van de strijd nu met een deal kunnen worden gerealiseerd. Trump heeft hem een 15-puntenplan voorgelegd waar Iran volgens Trump voor een deel al mee zou hebben ingestemd.

Pakistan heeft dinsdag laten weten vereerd te zijn indien de onderhandelingen tussen Iran en de VS daar zouden worden gehouden. Het land wordt als een van de bemiddelaars genoemd, net als Egypte en Turkije.

ANP

