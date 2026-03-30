Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Trump dreigt Kharg te vernietigen als er niet snel een deal komt

US President Donald Trump walks on the South Lawn upon returning to the White House in Washington, DC, on March 29, 2026. Trump is returning from a weekend at his Mar-a-Lago resort. Ken CEDENO / AFP
ANP / AFP / KEN CEDENO

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt om het Iraanse eiland Kharg op te blazen als het regime niet snel een deal met hem sluit. Hij eist op Truth Social dat de Straat van Hormuz onmiddellijk wordt heropend voor de scheepvaart.

Trump schrijft dat de Amerikanen „serieus” in gesprek zijn met „een nieuw en redelijker regime” over een einde aan de oorlog die vorige maand begon. Maar als er niet snel een deal komt, „zullen we ons prettige ‘verblijf’ in Iran beëindigen met het opblazen en compleet vernietigen van alle elektriciteitscentrales, oliebronnen en Kharg-eiland (en mogelijk alle ontziltingsinstallaties!), die we expres nog niet hebben ‘aangeraakt’.”

Bijna alle ruwe olie die Iran exporteert, wordt via Kharg verscheept. Het eiland wordt gezien als de economische levensader van het land. Trump zei eerder tegen de Financial Times dat hij ook overweegt om het eiland in te nemen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties