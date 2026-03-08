Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Europa verdrievoudigt wapenimport en blijft vooral in VS kopen

Europese landen hebben hun wapenimporten de afgelopen jaren verdrievoudigd. Het overgrote deel komt uit de Verenigde Staten, dat zijn export naar Europa zelfs nog meer zag groeien, becijferde onderzoeksinstituut SIPRI.

In de afgelopen vijf jaar importeerden Europese landen volgens SIPRI 210 procent meer belangrijke wapens, zoals vliegtuigen, tanks, schepen, radars en geschut dan in hetzelfde tijdvak ervoor. Sinds Rusland vier jaar geleden de frontale aanval op Oekraïne inzette, herbewapent Europa zich snel. Europa streeft ernaar zijn wapens zelf te maken, om minder afhankelijk te zijn van de VS nu het op Amerikaanse bescherming niet langer blind durft te rekenen. Maar het koopt voorlopig nog veel in de VS, die hun aandeel zelfs nog wat zagen toenemen.

Veel van de wapeninvoer komt volgens het Zweedse instituut op het conto van Oekraïne, goed voor 9,7 procent van de wereldwijde importen en de grootste importeur ter wereld. Oekraïne zegt nog niet zonder bijvoorbeeld Amerikaanse Patriot-luchtverdedigingsraketten te kunnen. Nederland staat op de vijftiende plaats, met 1,8 procent. Van het geïmporteerde wapentuig kwam 89 procent uit de VS.

De VS vergrootten hun aandeel in de mondiale wapenhandel van 36 naar 42 procent. Voor het eerst in twintig jaar was Europa een grotere klant dan het Midden-Oosten.

ANP

Vorige Volgende

Reacties