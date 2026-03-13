Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Schutter dood na aanval op synagoge in VS: ‘Beveiliging schoot op hem’

De man die gisteren met zijn auto is ingereden op een grote synagoge in West Bloomfield in de Amerikaanse staat Michigan, is gedood. Sherrif Michael Bouchard laat aan CNN weten dat de man niet meer in leven is.

De man zou explosieven in zijn auto hebben gehad en met zijn auto zijn ingereden op de synagoge. Na de botsing zou hij de synagoge zijn binnengelopen, waarna er werd geschoten door de beveiliging. De politie meldde gisteren dat er sprake was van situatie met een actieve schutter.

Bewaker synagoge naar het ziekenhuis gebracht

In het complex bevinden zich ook een school en voorschoolse opvang, maar er raakten geen kinderen of andere personeelsleden gewond. Wel is één van de bewakers naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij door de auto was geraakt.

Volgens CNN hebben hulpverleners een grote hoeveelheid explosieven in de auto van de schutter aangetroffen. Om deze reden zijn scholen in de omgeving geëvacueerd. Op luchtfoto’s was te zien dat er rook uit de synagoge komt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse.

Reactie Donald Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft inmiddels gereageerd op het voorval. Hij noemde het tijdens een evenement in het Witte Huis „een verschrikkelijk iets” en liet weten dat het incident „tot op de bodem” wordt uitgezocht. De directeur van de FBI liet op X weten dat de FBI ook ter plaatse was.

De procureur-generaal van Michigan, Dana Nessel, laat in een verklaring weten dat antisemitisme geen plaats heeft in Michigan. „Juist in deze tijden is het belangrijker dan ooit dat we samenwerken, onze buren steunen en haat bestrijden waar die zich ook voordoet.”

