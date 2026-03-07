Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Corendon-repatriëringsvlucht uit Oman uitgesteld om veiligheid

Een nieuwe repatriëringsvlucht van Muscat in Oman naar Amsterdam is uitgesteld „vanwege de veiligheidssituatie”. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken over de vlucht van Corendon, die zaterdagmiddag zou vertrekken.

Zaterdagochtend landde wel een ander vliegtuig uit Muscat op Schiphol. In die repatriëringsvlucht, uitgevoerd door KLM, zaten 281 mensen, onder wie 263 Nederlanders.

„Veiligheid staat voorop en het ministerie van Buitenlandse Zaken monitort dit van uur tot uur, samen met de betrokken luchtvaartmaatschappijen”, aldus het ministerie. Een woordvoerder kan niet precies zeggen wat er is veranderd in de veiligheidssituatie. Ook andere landen annuleren momenteel vaker vluchten, zegt ze. „Dat is een omstandigheid waar je rekening mee moet houden.”

Het ministerie belt Nederlandse reizigers die met de Corendon-vlucht zouden meegaan en probeert hen zo snel mogelijk op een volgende vlucht te plaatsen. De Nederlandse ambassade in Muscat vangt hen op.

ANP

