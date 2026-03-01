Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Doden bij pro-Iraanse betoging bij consulaat VS in Karachi

Bij pro-Iraanse protesten bij het Amerikaanse consulaat in de Pakistaanse stad Karachi zijn zeker acht mensen omgekomen. Ook zouden zeker twintig mensen gewond zijn geraakt, melden de hulpdiensten. Over de identiteit van de slachtoffers is vooralsnog niets bekendgemaakt.

Honderden demonstranten hadden zich bij het consulaat verzameld uit onvrede over de Amerikaans-Israëlische bombardementen op Iran en probeerden het consulaat te bestormen. Volgens het Pakistaanse medium Dawn zouden ordediensten onder meer traangas en wapenstokken hebben gebruikt.

Op videobeelden van de oproer is te zien hoe voor de deur van het consulaat een voertuig in brand staat. Een verslaggever van persbureau Reuters hoorde ter plaatse schoten.

In het noorden van Pakistan braken eveneens onlusten uit. In de stad Skardu werd brand gesticht bij een VN-kantoor, meldden lokale autoriteiten. Daar werden vooralsnog geen slachtoffers gemeld.

