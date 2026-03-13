Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Israël dropt pamfletten boven Beiroet, inwoners in paniek

Israëlische vliegtuigen hebben voor paniek gezorgd onder de inwoners van Beiroet. Ze vlogen laag over de Libanese hoofdstad en verspreidden pamfletten over meerdere wijken. Correspondenten van persbureau AFP hoorden harde knallen voordat de papieren naar beneden kwamen.

Inwoners waren bang voor nieuwe bombardementen. Israël voert sinds het begin van de oorlog dagelijks aanvallen uit op Libanon en hoofdstad Beiroet. Daarbij vielen rond de 700 doden en meer dan 800.000 Libanezen zijn ontheemd geraakt.

De pamfletten zijn gericht tot het Libanese volk. Er staat onder andere: „Jullie moeten Hezbollah, het schild van Iran, ontwapenen” en „Libanon is jullie beslissing, niet die van iemand anders.”

Eenheid 504

Er stond ook een QR-code op, en de tekst: „Eenheid 504 werkt aan de veiligheid van de toekomst van Libanon en zijn bevolking.” Eenheid 504 is een afdeling van de Israëlische inlichtingendienst, die zich onder meer bezighoudt met het rekruteren van spionnen.

De Libanese krijgsmacht meldt dat de QR-code naar rekruteringskanalen leidt en waarschuwt burgers de code niet te scannen.

ANP

