Surinaamse oud-president Chan Santokhi (67) overleden

De Surinaamse oud-president Chan Santokhi (67) is overleden, meldden nieuwsmedia Waterkant en StarNieuws. Hij zou maandagmiddag onwel zijn geraakt en met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Santokhi was sinds 2011 voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) en van 16 juli 2020 tot 16 juli 2025 president van Suriname. Hij volgde Desi Bouterse op, die sinds januari 2024 voortvluchtig was en eind 2024 overleed.

Na zijn studie aan de Nederlandse politieacademie keerde hij in 1982 terug naar Suriname. Hij maakte carrière bij de politie en werd in 2005 minister van Justitie en Politie in de regering van president Ronald Venetiaan.

ANP

