Bolsonaro mag rest van straf onder huisarrest uitzitten

De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro mag de rest van zijn straf thuis uitzitten onder huisarrest. Hij werd in september veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar voor het beramen van een staatsgreep en zat sinds november in de cel.

Opperrechter Alexandre de Moraes heeft nu besloten om Bolsonaro’s verzoek tot huisarrest in te willigen vanwege diens gezondheid. De 71-jarige rechts-populist ligt ook nu in het ziekenhuis met een longontsteking. Bolsonaro kwakkelt al langer met zijn gezondheid en is sinds zijn opsluiting drie keer opgenomen in het ziekenhuis. Hij werd maandag van de intensivecare overgebracht naar een normale afdeling.

In januari wees het hooggerechtshof nog een verzoek van Bolsonaro’s advocaten af om de celstraf om te zetten in huisarrest.

Ook voordat Bolsonaro naar de gevangenis werd gebracht, zat hij in huisarrest. Hij werd opgepakt vanwege een hoog vluchtrisico, nadat hij eerder had geprobeerd zijn enkelband kapot te maken.

ANP

