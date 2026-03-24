Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Bolsonaro mag rest van straf onder huisarrest uitzitten

Former Brazilian President (2019-2022) Jair Bolsonaro leaves the DF Star hospital in Brasilia on September 14, 2025, after undergoing a series of medical examinations, as he remains under house arrest. Brazil's Supreme Court on September 11 sentenced firebrand ex-president Jair Bolsonaro to 27 years in prison for coup plotting at the end of a landmark trial that divided the nation and drew US fury. Sergio Lima / AFP
ANP / AFP / SERGIO LIMA

De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro mag de rest van zijn straf thuis uitzitten onder huisarrest. Hij werd in september veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar voor het beramen van een staatsgreep en zat sinds november in de cel.

Opperrechter Alexandre de Moraes heeft nu besloten om Bolsonaro’s verzoek tot huisarrest in te willigen vanwege diens gezondheid. De 71-jarige rechts-populist ligt ook nu in het ziekenhuis met een longontsteking. Bolsonaro kwakkelt al langer met zijn gezondheid en is sinds zijn opsluiting drie keer opgenomen in het ziekenhuis. Hij werd maandag van de intensivecare overgebracht naar een normale afdeling.

In januari wees het hooggerechtshof nog een verzoek van Bolsonaro’s advocaten af om de celstraf om te zetten in huisarrest.

Ook voordat Bolsonaro naar de gevangenis werd gebracht, zat hij in huisarrest. Hij werd opgepakt vanwege een hoog vluchtrisico, nadat hij eerder had geprobeerd zijn enkelband kapot te maken.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties