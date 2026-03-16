VN-rapporteur waarschuwt voor groeiende mensenrechtencrisis Iran

De Iraanse autoriteiten moeten stoppen met het gebruik van excessief geweld tegen burgers, de internettoegang herstellen en opgepakte demonstranten vrijlaten. Die oproep doet VN-rapporteur Mai Sato, die onderzoek deed naar het gewelddadige optreden tegen de protesten in Iran die voorafgingen aan de oorlog.

Iraniërs gingen eind 2025 en begin 2026 massaal de straat op om te demonstreren tegen het regime. Dat trad daar met veel geweld tegen op en er vielen volgens sommige schattingen duizenden doden. Sato, een onafhankelijke expert, heeft haar onderzoek inmiddels gepresenteerd bij de VN-mensenrechtenraad.

Uit getuigenissen komt naar voren dat betogers, onder wie ook kinderen, van dichtbij zijn neergeschoten of zwaar zijn mishandeld door veiligheidstroepen. Die zouden ook gewonde demonstranten uit ziekenhuizen hebben gehaald. Tienduizenden burgers, onder wie ook medische hulpverleners en advocaten, zouden zijn opgepakt en moesten soms onder dwang bekentenissen afleggen op de staatstelevisie.

„De situatie is verder verslechterd na de onwettige militaire aanvallen door Israël en de Verenigde Staten sinds mijn rapport werd afgerond”, waarschuwt Sato. „In Iran zijn naar verluidt meer dan duizend burgers omgekomen bij de aanvallen, is een basisschool getroffen en zijn verschillende UNESCO-werelderfgoedlocaties beschadigd. Aanvallen op olie-infrastructuur hebben giftige zwarte regen veroorzaakt, waarbij de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor ernstige langetermijngevolgen voor de volksgezondheid.”

ANP

