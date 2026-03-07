Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Luchtalarm in heel Oekraïne, meerdere doden in regio Charkiv

Oekraïne heeft zaterdagochtend vroeg een landelijk luchtalarm afgekondigd, nadat bij Russische aanvallen zeker drie doden vielen in de regio Charkiv.

De aanval trof een vijf verdiepingen tellend gebouw, dat „praktisch verwoest” werd door de aanvallen, aldus de burgemeester van Charkiv. De lichamen van drie mensen werden gevonden in de flat door reddingswerkers.

Bij de aanval raakten tien mensen gewond, waaronder twee jongens van zes en elf jaar en een meisje van zeventien, aldus de regionale militaire chef op Telegram.

Polen

In de stad Chuhuiv in de regio Charkiv raakten twee mensen gewond bij een aanval op een huis.

NAVO-lid Polen meldde dat het militaire vliegtuigen inzette als reactie op de aanval.

