Nieuwe repatriëringsvluchten aangekondigd: hoe kom je ervoor in aanmerking en wat kost het?

De eerste repatriëringsvluchten vanuit het Midden-Oosten hebben plaatsgevonden en morgen gaan er opnieuw vluchten vanuit de Omaanse hoofdstad Muscat en het Egyptische Sharm-el-Sheikh. Maar hoe zorg je ervoor dat je voor zo’n vlucht in aanmerking komt? En wat zijn de kosten?

De vlucht vanuit Muscat wordt verzorgd door KLM en de vlucht vanuit Sharm-el Sheikh door TUI. Zo’n vlucht is niet gratis: je betaalt hier als reiziger een bijdrage van 600 euro per persoon voor. Daarnaast kom je alleen in aanmerking voor de vlucht als je in Nederland of het Caribische deel van het Koninkrijk woont.

Aanmelden voor repatriëringsvluchten kan hier

Ook moet je je aanmelden via het Crisis Contact Formulier, zo meldt het ministerie. „Het heeft geen zin om bij de luchtvaartmaatschappijen zelf naar mogelijkheden voor deze vluchten te informeren”, aldus Buitenlandse Zaken.

De eigen bijdrage van 600 euro is bedoeld als een kostenvergoeding voor de vlucht die door de overheid wordt georganiseerd. Het ministerie schiet de kosten voor onder andere het inhuren van het vliegtuig, de bemanning en logistiek voor, maar brengt achteraf een vast bedrag in rekening bij de passagiers. Repatriëring geldt als noodvoorziening als reguliere commerciële vluchten geen optie meer zijn; reizigers blijven in principe zelf verantwoordelijk voor hun terugreis en verzekering.

Geen kosten bij pakketreis

Op dit moment wordt er ook met Corendon en Transavia gesproken over de inzet van vliegtuigen. Reizigers die een pakketreis hebben geboekt, hoeven de eigen bijdrage van 600 euro niet te betalen. „Zij zijn gewoon gedekt door het calamiteitenfonds”, zo laat een woordvoerder van de koepelorganisatie voor reisorganisaties weten.

Mogelijk maakt het ministerie later vandaag nog meer vluchten bekend. Gestrande Nederlanders hebben tot vrijdagmiddag 12.00 uur om zich te melden, daarna sluit het contactformulier.

