Nederlandse militairen weggehaald uit Erbil in Noord-Irak

De Nederlandse militairen die op uitzending zijn in Erbil in het noorden van Irak zijn daar weggehaald, omdat het te onveilig was. Dat zei minister Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) vrijdag. Nabij de Koerdische stad sneuvelde een dag eerder een Franse militair bij een droneaanval, vijf anderen raakten gewond.

De Nederlandse militairen zijn al „een tijdje geleden” vertrokken. Ze zijn „elders” aan de slag gegaan, aldus de bewindsvrouw, die niet wilde zeggen waarheen ze waren verplaatst. Ze gaan door met hun reguliere werk „voor zover dat mogelijk is”. Volgens Yeşilgöz is er veel contact met de uitgezonden militairen.

In Erbil waren volgens gegevens van Defensie zeker zes militairen werkzaam. Zij werkten als adviseurs voor onder meer Operation Inherent Resolve (OIR)/Joint Operations Command Advisory Team (JOCAT) en het ministerie van Peshmerga Zaken (het Koerdische ministerie van Defensie). In Bagdad werken vijftien Nederlandse militairen voor de NAVO-missie.

Italiaanse basis

Erbil en omgeving zijn de afgelopen weken geregeld onder vuur genomen vanuit Iran en pro-Iraanse groepen in Irak. Donderdag kwam ook al een raket of drone neer op een Italiaanse militaire basis bij Erbil. Daarbij vielen geen slachtoffers. Eerder werden ook al een Amerikaanse basis, het consulaat van de VS en de luchthaven bestookt.

Kort na het uitbreken van de oorlog deed het Nederlandse consulaat in Erbil de dringende oproep om hotels in de stad te vermijden. Er waren „onbevestigde signalen over een mogelijke aanslag op hotels in Erbil”.

