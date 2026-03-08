Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zondag militair vliegtuig naar Oman om mensen terug te halen

Zondag gaat een Nederlands militair vliegtuig naar Oman om Nederlanders die in het Midden-Oosten vastzitten terug te halen. Dat vliegtuig brengt mensen naar Egypte, meldde minister Dilan Yeşilgöz van Defensie in het televisieprogramma WNL Op Zondag.

De VVD-vicepremier zei in het televisieprogramma dat er mogelijk meer vluchten volgen. „Ik ben blij dat wij als Defensie kunnen bijdragen.” Volgens Yeşilgöz zitten er nog duizenden Nederlanders vast in het gebied.

Voor de repatriëring uit Muscat zet Defensie zondag een Multi Role Tanker Transportvliegtuig (MRTT) in om reizigers op te halen die zich bij Buitenlandse Zaken (BuZa) hebben gemeld. Het toestel vliegt vervolgens via de luchthaven van Hurghada in Egypte. Van daaruit regelt het ministerie van Buitenlandse Zaken vluchten naar Nederland.

Nederlandse ambassade

„Door het uitstellen zaterdag van twee repatriëringsvluchten uit Muscat vanwege ontwikkelingen in de veiligheidssituatie is een groep reizigers tijdens hun repatriëring uit Dubai gestrand in Muscat en dus nog altijd niet in veiligheid”, meldt BuZa. „Dit terwijl ze hadden verwacht vandaag/gisteren thuis te komen bij hun familie en vrienden. Daarom heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het ministerie van Defensie gevraagd om deze Nederlanders zo spoedig mogelijk met militair luchttransport op te halen.”

In de tussentijd zijn de reizigers op de uitgestelde vluchten van zaterdag opgevangen door de Nederlandse ambassade in Muscat, meldt BuZa nog.

