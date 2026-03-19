Nederland en bondgenoten ‘klaar’ voor hulp Straat van Hormuz

Nederland en vijf grote bondgenoten staan klaar om bij te dragen aan „passende inspanningen” om de scheepvaart door de Straat van Hormuz te beschermen. Dat zeggen de zes, met ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Japan, in een gezamenlijke verklaring. Ze verwelkomen dat landen zijn begonnen aan „voorbereidende planning”. De VS maanden bondgenoten de afgelopen dagen om te helpen de Iraanse blokkade van de zeestraat te breken, maar tot dusver toonden zij weinig animo.

ANP

