NAVO veroordeelt Iraanse aanval op Turkije en betuigt steun

De NAVO veroordeelt de Iraanse aanval met een ballistische raket op Turkije, zegt de woordvoerder van NAVO-topman Mark Rutte. De raket werd woensdag op weg naar Zuidoost-Turkije neergehaald door de NAVO-luchtverdediging, zonder slachtoffers te maken.

„De NAVO staat pal achter alle bondgenoten, inclusief Turkije, terwijl Iran doorgaat met willekeurige aanvallen in de regio”, verzekert Ruttes woordvoerder. „Onze afschrikking en verdediging blijven sterk op alle vlakken, ook waar het lucht- en raketverdediging betreft.” De alliantie helpt al langer Turkije te beschermen. Zo bewaakt een Spaanse Patriot-batterij al jaren een belangrijke NAVO-basis in Zuid-Turkije.

Turkije zou NAVO-spoedoverleg kunnen aanvragen dat bedoeld is voor een acute dreiging, of zelfs een beroep kunnen doen op de befaamde afspraak dat NAVO-landen een aanval op een van hen als op hen allemaal beschouwen en dus te hulp moeten schieten. Tot dusver lijkt Turkije geen aanstalten te maken om van dat artikel 4 of 5 van het NAVO-verdrag gebruik te maken.

Turkije, dat grenst aan Iran, was tot dusver niet geraakt door de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran en de vergeldingsacties van dat land tegen bondgenoten van de VS.

ANP

