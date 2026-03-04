Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

NAVO veroordeelt Iraanse aanval op Turkije en betuigt steun

Iranian nationals arrive in Turkey after passing through the Razi-Kapiköy border crossing in Van, north-eastern Turkey, on March 3, 2026, a day after Turkey and Iran have mutually suspended day-trip crossings at their border as Israeli-US strikes continued to pound the Islamic Republic. Ali IHSAN OZTURK / AFP
ANP / AFP / Ali Ihsan Ozturk

De NAVO veroordeelt de Iraanse aanval met een ballistische raket op Turkije, zegt de woordvoerder van NAVO-topman Mark Rutte. De raket werd woensdag op weg naar Zuidoost-Turkije neergehaald door de NAVO-luchtverdediging, zonder slachtoffers te maken.

„De NAVO staat pal achter alle bondgenoten, inclusief Turkije, terwijl Iran doorgaat met willekeurige aanvallen in de regio”, verzekert Ruttes woordvoerder. „Onze afschrikking en verdediging blijven sterk op alle vlakken, ook waar het lucht- en raketverdediging betreft.” De alliantie helpt al langer Turkije te beschermen. Zo bewaakt een Spaanse Patriot-batterij al jaren een belangrijke NAVO-basis in Zuid-Turkije.

Turkije zou NAVO-spoedoverleg kunnen aanvragen dat bedoeld is voor een acute dreiging, of zelfs een beroep kunnen doen op de befaamde afspraak dat NAVO-landen een aanval op een van hen als op hen allemaal beschouwen en dus te hulp moeten schieten. Tot dusver lijkt Turkije geen aanstalten te maken om van dat artikel 4 of 5 van het NAVO-verdrag gebruik te maken.

Turkije, dat grenst aan Iran, was tot dusver niet geraakt door de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran en de vergeldingsacties van dat land tegen bondgenoten van de VS.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties