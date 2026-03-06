Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jetten: Nederlanders kunnen slachtoffer worden van Iran-oorlog

Nederlandse militairen kunnen mogelijk slachtoffer worden van de oorlog met Iran, zei Rob Jetten vrijdagmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. „We schatten de kans heel klein in dat dit risico er is. Maar 100 procent uitsluiten kan in deze snel escalerende geweldssituatie denk ik nooit.” De D66-premier had het specifiek over de mogelijke inzet van een Nederlands marinefregat in de Middellandse Zee. Frankrijk heeft hierom gevraagd en het kabinet wil hier maandag een besluit over nemen.

Het fregat zal dan worden ingezet om een Frans vliegdekschip te ondersteunen om indien nodig Iraanse raketten en drones uit de lucht te halen. De Zr. Ms. Evertsen is al onderweg naar het gebied voor het geval het kabinet het verzoek honoreert.

Het Nederlandse fregat is „goed in staat om dus projectielen uit de lucht te halen”, aldus Jetten. Toch is het kabinet nog aan het overwegen of „we de veiligheid van Nederlandse militairen voldoende kunnen garanderen om tot een inzet over te gaan”. Jetten erkent desgevraagd dat het de intentie is van het kabinet om het fregat te sturen, maar dat het kabinet omwille van de veiligheid „eerst alle stappen wil doorlopen”. Na het weekend valt volgens Jetten het besluit.

Cyprus

Eerder deze week werd een Britse marinebasis op Cyprus geraakt door een Iraanse drone. Griekenland stuurde direct twee fregatten en twee gevechtsvliegtuigen naar het eiland. Ook Turkije was doelwit van Iran. Andere landen willen nu ook het oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee beveiligen.

„Turkije en Cyprus zijn precies de reden waarom we daar schepen willen hebben”, zei Jetten. Hij vindt het getuigen van „de Europese gedachte” om bij te dragen aan de veiligheid van de regio.

ANP

Reacties