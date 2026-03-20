Mette-Marit zegt dat zij is ‘gemanipuleerd’ door Jeffrey Epstein

De Noorse kroonprinses Mette-Marit zegt dat zij spijt heeft van haar vriendschap met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zegt zij vrijdag in een interview met de Noorse omroep NRK. „Ik ben gemanipuleerd en bedrogen”, aldus Mette-Marit.

„Uiteraard had ik gewild dat ik hem nooit had ontmoet.” Uit de Epstein-files blijkt dat Mette-Marit en Epstein regelmatig contact hebben gehad. „Ik zat toen in een periode waarin ik mijn rol behoorlijk veeleisend vond”, zegt de kroonprinses. „Ik ervoer Epstein als iemand die ik in deze fase van mijn leven op de een of andere manier kon vertrouwen. Daar had ik het helemaal mis.” Ze zegt het contact mede te hebben beëindigd nadat ze toch het gevoel had gekregen dat Epstein niet deugde: „Toen hoorde ik nog meer geruchten dat hij geen goed mens was.”

De kroonprinses ligt al weken onder vuur, vanwege het contact met Epstein, maar ook vanwege de rechtszaak tegen haar zoon, Marius Borg Høiby. De openbaar aanklager eiste eerder deze week een celstraf van zeven jaar en zeven maanden voor tientallen vergrijpen, waaronder vier verkrachtingen.

Kritiek

Het uitblijven van een inhoudelijke reactie van Mette-Marit nadat zij wel haar excuses had gemaakt, leidde tot veel kritiek in eigen land. Ook is de populariteit van Mette-Marit flink gedaald en zegden verschillende organisaties de samenwerking met haar op.

Mette-Marit had contact met Epstein tussen 2011 en 2014. Zij verbleef in 2013 enkele dagen in zijn huis in Palm Beach. Dit was nadat Epstein in 2008 al was veroordeeld voor het ronselen van minderjarigen voor prostitutie. Mette-Marit zegt vrijdag tegen de NRK dat zij „nooit iets illegaals heeft gezien” tijdens haar contact met Epstein.

ANP

