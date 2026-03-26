Meta en Google aansprakelijk voor socialmediaverslaving: vrouw ontvangt miljoenen schadevergoeding

Wat begon als eindeloos scrollen op jonge leeftijd, eindigde in een rechtszaak tegen twee van de grootste techbedrijven ter wereld. Een Amerikaanse vrouw van 20 jaar heeft Meta en Google met succes aangeklaagd omdat ze verslaafd raakte aan hun platforms.

De jury in Los Angeles kende haar een schadevergoeding van 3 miljoen dollar toe, omgerekend ruim 2 miljoen euro. De uitspraak wordt gezien als een belangrijke doorbraak en kan grote gevolgen hebben voor hoe social media in de toekomst wordt ontworpen.

Miljoenenclaim na verslaving op jonge leeftijd

Volgens de rechtbank raakte de vrouw verslaafd aan platforms als Instagram en YouTube. Die verslaving werkte door in haar dagelijks leven en had een zware impact op haar mentale gezondheid, met onder meer depressieve klachten en suïcidale gedachten tot gevolg.

De jury stelde de vrouw in het gelijk en kende haar een schadevergoeding van 3 miljoen dollar toe. Daarvan moet Meta het grootste deel betalen: zo’n 70 procent, goed voor ruim 2,1 miljoen dollar. De resterende 900.000 dollar komt voor rekening van Google.

De uitspraak wordt gezien als een doorbraak. Niet eerder werden grote techbedrijven in de Verenigde Staten op deze manier aansprakelijk gehouden voor verslavend gebruik van hun platforms. Dat maakt de zaak extra belangrijk. Juristen verwachten dat dit de deur opent voor duizenden vergelijkbare claims van gebruikers die zeggen schade te hebben geleden door social media.

Volgens de jury lag het probleem niet alleen bij de inhoud van de apps, maar vooral bij het ontwerp ervan. De platforms van onder andere Meta zouden bewust zo zijn ingericht dat gebruikers zo lang mogelijk blijven scrollen.

De bedrijven hadden volgens de jury moeten waarschuwen voor de risico’s, zeker bij jonge gebruikers. Dat gebeurde onvoldoende.

Techbedrijven vechten terug

Meta laat weten het niet eens te zijn met de uitspraak en overweegt in beroep te gaan. Een woordvoerder stelt dat de geestelijke gezondheid van tieners niet aan een app kan worden gekoppeld. Ook Google heeft aangekondigd de uitspraak aan te vechten.

De zaak is nog niet helemaal afgerond. In een volgende fase buigt de jury zich over extra schadevergoedingen, de zogeheten punitive damages. Die zijn bedoeld als straf en kunnen het totale bedrag flink verhogen.

TikTok en Snapchat al geschikt

Ook TikTok en Snapchat waren in eerste instantie aangeklaagd. Die bedrijven kozen er eerder voor om een schikking te treffen met de vrouw. Over de inhoud daarvan is niets bekendgemaakt.

Een schikking betekent dat partijen een conflict onderling oplossen zonder dat de rechter er een definitief oordeel over hoeft te geven. Vaak gaat het om een financiële vergoeding, waarbij beide kanten afspreken de zaak te beëindigen. In dit geval betekent het dat bedrijven zoals TikTok en Snapchat eerder al een deal hebben gesloten met de vrouw, waardoor hun rol niet meer door de rechter is beoordeeld.

De zaak past in een bredere trend waarin steeds meer kritiek klinkt op de verslavende werking van social media, vooral onder jongeren. Algoritmes en eindeloos scrollen zouden bijdragen aan mentale klachten.

Deze uitspraak zet die discussie op scherp en kan grote gevolgen hebben voor hoe techbedrijven hun apps in de toekomst ontwerpen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

