Britse basis op Cyprus getroffen door vermoedelijke droneaanval

De Britse luchtmachtbasis RAF Akrotiri op Cyprus is in de nacht van zondag op maandag getroffen door een vermoedelijke droneaanval. Het Britse ministerie van Defensie bevestigde dat het leger op de aanval reageert.

Er vielen geen slachtoffers, maar er werd „beperkte schade” aangericht, aldus het ministerie. Een woordvoerder liet aan Britse media weten dat de situatie „nog gaande” is en dat verdere informatie „te zijner tijd” wordt verstrekt.

De aanval volgt op de aankondiging van premier Keir Starmer dat hij Amerikaanse strijdkrachten toestemming heeft gegeven Britse bases te gebruiken voor defensieve operaties tegen Iran.

Cyprus is een van de vier EU-lidstaten die geen NAVO-lid zijn.

