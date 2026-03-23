Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Piloten overleden na botsing op LaGuardia-luchthaven New York

An Air Canada Express CRJ-900 sits on the runway after colliding with a Port Authority fire truck at LaGuardia Airport in New York, on March 23, 2026. Air Canada Express flight AC8646 originated from Montreal and collided with the fire truck during landing. ANGELA WEISS / AFP
De cockpitcrew van het vliegtuig dat op een brandweerwagen botste bij luchthaven LaGuardia in New York is overleden. Dat meldt NBC News. Eerder werd gemeld dat naast de piloten twee politieagenten in de brandweerwagen gewond raakten bij het voorval. Zij zouden met botbreuken zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het vliegverkeer is tot nader order stilgelegd op de luchthaven voor onderzoek.

In het toestel van Air Canada zouden 76 passagiers hebben gezeten. Volgens een functionaris die NBC sprak, zouden ook enkele inzittenden verwondingen hebben opgelopen. Het gaat om „meer dan een dozijn” mensen, met uiteenlopende klachten, aldus een voorlopige inventarisatie. Sommigen van hen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Op beelden bij Amerikaanse media is te zien hoe de neus van het vliegtuig verwrongen is geraakt door de botsing met het voertuig. Ook van de brandweerwagen is weinig over. Het toestel zou circa 40 kilometer per uur hebben gereden op het moment van de botsing.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties