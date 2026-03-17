Afghanistan meldt 400 doden bij luchtaanval op ziekenhuis Kabul

Afghaanse autoriteiten stellen dat er zeker 400 mensen zijn omgekomen na een luchtaanval op een ziekenhuis in hoofdstad Kabul. In een bericht op X meldt Taliban-woordvoerder Hamdullah Fitrat dat naast de honderden doden ook zeker 250 mensen gewond zijn geraakt bij de Pakistaanse luchtaanval. Pakistan ontkent een ziekenhuis te hebben getroffen.

Volgens Fitrat werd ziekenhuis Amir, een gezondheidsinstelling met ruimte voor zo’n 2000 patiënten, maandagavond rond 21.00 uur lokale tijd getroffen. Hij spreekt van een groot aantal slachtoffers dat nog verder kan oplopen. Buitenlandse media kunnen het door Afghanistan gemelde dodental niet onafhankelijk verifiëren.

Een woordvoerder van de Pakistaanse premier noemde de beschuldigingen „ongegrond”, schrijft The Washington Post. Het Pakistaanse leger zei weliswaar „precisieaanvallen” te hebben uitgevoerd op doelen in Kabul en het oosten van Afghanistan, maar daarbij zouden volgens het leger enkel militaire doelwitten zijn getroffen.

Drugsverslaafden

Persbureau Reuters trof verwoestingen aan bij het ziekenhuis, waar mensen met een drugsverslaving zich konden laten behandelen. Sommige gebouwen waren gereduceerd tot hopen steen, metaal en hout. Spullen van patiënten, zoals kussens, schoenen en kledingstukken, lagen verspreid tussen het puin. „Alles vloog in brand. Het was net alsof het het einde van de wereld was”, zei een overlevende.

Een medewerker van het ziekenhuis zei drie explosies te hebben meegekregen. Door de kracht van de ontploffingen vlogen zijn collega’s door de ruimte. Daarna brak brand uit en werd van alle kanten om hulp geroepen. „We waren met te weinig mensen om iedereen te redden.”

Pakistan heeft buurland Afghanistan de afgelopen weken meerdere keren aangevallen. Het conflict laaide eind vorige maand op nadat Pakistan de Afghaanse Taliban ervan had beschuldigd dat ze extremistische groeperingen steunden en verborgen. Die groepen zouden verantwoordelijk zijn voor een reeks aanslagen in Pakistan.

ANP

