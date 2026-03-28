Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Duizenden protesteren in Londen tegen rechts en voor Palestijnen

Duizenden mensen betogen in Londen in twee grote protestmarsen tegen radicaal rechts en voor de Palestijnse zaak. De twee optochten komen samen voor een eindmanifestatie op Whitehall in het regeringscentrum van de Britse hoofdstad. Daar wordt een boodschap overgebracht van de burgemeester van Londen, Sadiq Khan van de partij Labour. De leider van de Green Party, Zack Polanski, spreekt naar verwachting de menigte toe.

De grootste protestmars is van de Together Alliance waar volgens Britse media circa 450 organisaties en verenigingen onderdeel van uitmaken. De politie is ook massaal op de been en vermoedt dat mogelijk 30.000 betogers door het centrum van de stad lopen. De pro-Palestijnse mars van de Palestine Coalition gaat ook naar Whitehall.

De organisatie van de Together Alliance beweert dat er een half miljoen betogers bijeenkomen. Er zijn ook spandoeken gericht tegen onder meer president Donald Trump en tegen de oorlog tegen Iran.

ANP

Reacties