KLM schrapt vluchten Dubai, Riyad en Dammam tot en met 17 mei

KLM vliegt tot en met 17 mei niet naar Dubai en de Saudische steden Riyad en Dammam, vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. „Wij blijven de situatie evalueren en houden nauw contact met de relevante autoriteiten”, aldus de Nederlandse luchtvaartmaatschappij in een verklaring.

Omdat het luchtruim boven landen rondom de Perzische Golf onveilig is, besloot KLM eerder haar vluchten naar de bestemmingen tot en met 28 maart te schrappen. Daar voegt de maatschappij nu zo’n zeven weken aan toe. „De veiligheid van onze passagiers en medewerkers staat hierbij te allen tijde voorop”, aldus KLM. „We begrijpen dat deze maatregel ingrijpende gevolgen kan hebben voor onze reizigers en doen er alles aan om hen zo goed mogelijk te informeren.”

Passagiers die in die periode een vlucht hebben geboekt, kunnen deze omboeken of hun geld terugkrijgen.

ANP

