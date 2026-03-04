Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kabinet zet in op meer repatriëringsvluchten vanuit Midden-Oosten

Het kabinet wil de komende dagen „meerdere repatriëringsvluchten” mogelijk maken voor Nederlandse reizigers die door de oorlog in Iran gestrand zijn in het Midden-Oosten. Dat meldt minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij trekt daarbij samen op met luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties. De nadruk komt te liggen op de landen waar de meeste Nederlanders vast zijn komen te zitten, aldus de bewindsman.

