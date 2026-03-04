Redactie Metro
Doden en gewonden bij Israëlische luchtaanvallen op Libanon

Rescuers carry a stretcher at the site of an Israeli airstrike that targeted a building in the town of Aramoun, south of Beirut on March 4, 2026. A loud explosion was heard by an AFP journalist in the Lebanese capital Beirut shortly after midnight on March 4, as Israel and Hezbollah traded strikes and rocket fire. Tehran-backed Hezbollah reprised its rocket and drone attacks on Israel on March 2 after a long hiatus in retaliation for the killing of Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei in a wave of joint US-Israeli strikes. FADEL itani / AFP
ANP / AFP / FADEL ITANI

Bij Israëlische luchtaanvallen op twee steden ten zuiden van de Libanese hoofdstad Beiroet zijn zes mensen omgekomen. Dat maakte het Libanese ministerie van Volksgezondheid woensdag bekend.

In een persbericht laat het ministerie weten dat „volgens een voorlopige telling bij aanvallen van de Israëlische vijand op de regio’s Aramoun en Saadiyat zes doden en acht gewonden” zijn gevallen.

Het Libanese staatspersbureau NNA meldde dat luchtaanvallen woensdagochtend een woongebouw van vier verdiepingen in de oostelijke stad Baalbek troffen. Daarbij vielen volgens het persbureau vier doden en zes gewonden. Reddingsteams zijn bezig gezinnen onder het puin vandaan te halen, aldus het persbureau. En in Hazmieh, in de zuidoostelijke buitenwijken van Beiroet, heeft een Israëlische luchtaanval een hotel getroffen, meldde NNA.

Kort daarvoor had het Israëlische leger nog opgeroepen tot de evacuatie van zestien dorpen in het zuiden van Libanon, waar het eerder al doelen van Hezbollah onder vuur heeft genomen.

