Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

UNICEF: ruim 120 kinderen gedood en 360.000 ontheemd in Libanon

A woman sits with children wrapped in blankets in a makeshift encampment along the waterfront in Beirut on March 10, 2026, as civilians who fled the city's southern suburbs due to Israeli bombardment remain displaced. Lebanese authorities said on March 9 that Israel's attacks since March 2 have killed at least 486 people and wounded at least 1,313, with more than 660,000 registered as displaced and 120,000 sleeping at official shelters. Lebanon was drawn into the Middle East war when Iran-backed Hezbollah attacked Israel, in response to the killing of the Iranian supreme leader in US-Israeli strikes on February 28. Anwar AMRO / AFP
ANP / AFP / Anwar Amro

Als gevolg van de Israëlische aanvallen op Libanon zijn 121 kinderen gedood en bijna 400 kinderen gewond geraakt, meldt UNICEF. Onder de meer dan een miljoen ontheemden in Libanon zijn volgens de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties 363.374 kinderen.

De Libanese autoriteiten hebben gezegd dat sinds 2 maart 1116 doden zijn gevallen en 3229 mensen gewond zijn geraakt. De zwaarst getroffen gebieden zijn in het zuiden, langs de rivier de Litani, Beiroet en gebieden in het oosten in of bij de Bekaavallei.

Israël stelt de strijders van de sjiitische beweging Hezbollah uit te schakelen. Steeds vaker wordt gemeld dat Israël delen van Zuid-Libanon wil houden en de gevluchte bewoners niet wil laten terugkeren. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft recent gezegd dat Israël het zuiden van Libanon net zo wil verwoesten als de Gazastrook, zodat het gebied onbewoonbaar wordt.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties