Israëlisch leger: grootschalige aanvallen op Teheran

Het Israëlische leger (IDF) zegt dat het maandagochtend aanvallen heeft uitgevoerd op de Iraanse hoofdstad Teheran. „De IDF is begonnen met een grootschalige golf van aanvallen gericht op de infrastructuur van het Iraanse terreurregime in Teheran”, meldt de legertop op Telegram.

Iraanse persbureaus meldden iets eerder al explosies op verschillende plekken in de stad. Onder meer persbureau Fars bericht dat „luchtaanvallen meerdere gebieden in Teheran hebben getroffen”. Het persbureau noemt minstens vijf locaties die zouden zijn bestookt en waar „hevige explosiegeluiden zijn gemeld”.

„Meer details over de omvang van de schade en over mogelijke slachtoffers zullen later bekend worden gemaakt”, meldt Fars.

ANP

