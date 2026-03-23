Israëlisch leger: grootschalige aanvallen op Teheran

A plume of smoke rises from the site of a strike in Tehran on March 17, 2026. The US-Israeli campaign against Iran began with strikes that killed supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, and has since claimed the lives of its defence minister, the head of its Basij paramilitary and the leader of the Revolutionary Guards, among others. ATTA KENARE / AFP
Het Israëlische leger (IDF) zegt dat het maandagochtend aanvallen heeft uitgevoerd op de Iraanse hoofdstad Teheran. „De IDF is begonnen met een grootschalige golf van aanvallen gericht op de infrastructuur van het Iraanse terreurregime in Teheran”, meldt de legertop op Telegram.

Iraanse persbureaus meldden iets eerder al explosies op verschillende plekken in de stad. Onder meer persbureau Fars bericht dat „luchtaanvallen meerdere gebieden in Teheran hebben getroffen”. Het persbureau noemt minstens vijf locaties die zouden zijn bestookt en waar „hevige explosiegeluiden zijn gemeld”.

„Meer details over de omvang van de schade en over mogelijke slachtoffers zullen later bekend worden gemaakt”, meldt Fars.

