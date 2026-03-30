Parlement Israël keurt omstreden wet over doodstraf goed

Het Israëlische parlement heeft ingestemd met de omstreden uitbreiding van de doodstraf. Mensen die worden veroordeeld voor moord met een terroristisch motief kunnen door de wet de doodstraf krijgen, die moet worden uitgevoerd door ophanging. Critici denken dat de wet in de praktijk alleen voor Palestijnen zal gelden.

62 van de 120 leden van de Knesset stemden voor het omstreden voorstel van de partij van de extreemrechtse minister Itamar Ben-Gvir. Ook premier Benjamin Netanyahu stemde voor de wet. 48 leden stemden tegen de wet, de rest was afwezig of onthield zich van stemming.

Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever worden automatisch berecht door Israëlische militaire rechtbanken. Als zij door zo’n rechtbank schuldig worden bevonden aan moorden met een terroristisch motief, riskeren zij de doodstraf onder de nieuwe wet. „Onder speciale omstandigheden” kan dit worden omgezet in een levenslange celstraf.

Volgens de wet krijgt iedereen die in Israëlische strafrechtbanken wordt veroordeeld voor moord „vanuit de intentie om een einde te maken aan het bestaan van de staat Israël” de doodstraf of levenslange gevangenisstraf. Strafrechtbanken berechten Israëlische staatsburgers, onder wie Palestijnen in Israël.

Na de uitspraak van de rechter moet de doodstraf binnen negentig dagen worden uitgevoerd door ophanging, met de mogelijkheid om dit uit te stellen naar 180 dagen.

Kritiek

Internationaal is er veel kritiek geleverd op het wetsvoorstel, onder meer door Europese landen en mensenrechtenorganisaties. De Vereniging voor Burgerrechten in Israël heeft direct nadat het voorstel is aangenomen een verzoek ingediend bij het Hooggerechtshof waarin het eist dat de wet wordt ingetrokken. De Palestijnse Autoriteit noemt het een manier om „onwettige executies te legitimeren”.

Hoewel de doodstraf officieel nooit is afgeschaft in Israël, is deze pas twee keer ten uitvoer gebracht, in 1948 en 1962.

ANP

