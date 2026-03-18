Doden en tientallen gewonden door bombardement Beiroet

Israëlische bombardementen hebben in het centrum van Beiroet het leven gekost aan zeker twaalf personen. Dat melden de Libanese autoriteiten, die ook spreken over 41 gewonden.

Libanese staatsmedia hebben eerder bericht dat aanvallen zonder waarschuwing plaatsvonden in het dichtbevolkte gebied. Op beelden is te zien dat rook opstijgt.

De bombardementen vonden plaats in de nacht en in de ochtend. Ze deden de lucht oplichten boven stadsdelen die gelden als bolwerken van Hezbollah.

Honderdtal raketten

Israël heeft daar al vaker aanvallen uitgevoerd op doelen die het linkt aan de pro-Iraanse beweging. Die reageerde deze maand met raketbeschietingen op Israël na de Amerikaans-Israëlische aanval op Iran.

Hezbollah gaf laat op dinsdag aan weer een grote raketaanval op Israël te hebben uitgevoerd. Daarbij zou volgens Libanese veiligheidsbronnen in eerste instantie een honderdtal raketten zijn afgevuurd.

Kinderen

Internationaal bestaat grote bezorgdheid over de gevolgen van de strijd voor burgers. Volgens overheidscijfers zijn deze maand in Libanon zeker 111 kinderen omgekomen en 334 kinderen gewond geraakt door Israëlische aanvallen.

„Dat is elke dag sinds het begin van de oorlog een klas vol kinderen die in Libanon gewond raakt of omkomt”, concludeert Ted Chaiban van UNICEF.

Ook elders in de regio belanden burgers in de vuurlinie. Israël meldde woensdag de dood van een ouder stel door een Iraanse aanval.

ANP

