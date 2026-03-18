Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Doden en tientallen gewonden door bombardement Beiroet

epa12829146 A girl looks at the rubble of a building destroyed by an Israeli strike in the Bashura neighborhood of central Beirut, Lebanon, 18 March 2026. According to the Lebanese Ministry of Public Health, more than 912 people have been killed and 2,221 others injured in airstrikes across Beirut's southern suburbs and villages in southern Lebanon since renewed hostilities began. The Israeli military stated that it is conducting strikes across the country targeting Hezbollah infrastructure and personnel. EPA/WAEL HAMZEH
ANP / EPA / WAEL HAMZEH

Israëlische bombardementen hebben in het centrum van Beiroet het leven gekost aan zeker twaalf personen. Dat melden de Libanese autoriteiten, die ook spreken over 41 gewonden.

Libanese staatsmedia hebben eerder bericht dat aanvallen zonder waarschuwing plaatsvonden in het dichtbevolkte gebied. Op beelden is te zien dat rook opstijgt.

De bombardementen vonden plaats in de nacht en in de ochtend. Ze deden de lucht oplichten boven stadsdelen die gelden als bolwerken van Hezbollah.

Honderdtal raketten

Israël heeft daar al vaker aanvallen uitgevoerd op doelen die het linkt aan de pro-Iraanse beweging. Die reageerde deze maand met raketbeschietingen op Israël na de Amerikaans-Israëlische aanval op Iran.

Hezbollah gaf laat op dinsdag aan weer een grote raketaanval op Israël te hebben uitgevoerd. Daarbij zou volgens Libanese veiligheidsbronnen in eerste instantie een honderdtal raketten zijn afgevuurd.

Kinderen

Internationaal bestaat grote bezorgdheid over de gevolgen van de strijd voor burgers. Volgens overheidscijfers zijn deze maand in Libanon zeker 111 kinderen omgekomen en 334 kinderen gewond geraakt door Israëlische aanvallen.

„Dat is elke dag sinds het begin van de oorlog een klas vol kinderen die in Libanon gewond raakt of omkomt”, concludeert Ted Chaiban van UNICEF.

Ook elders in de regio belanden burgers in de vuurlinie. Israël meldde woensdag de dood van een ouder stel door een Iraanse aanval.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties