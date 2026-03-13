Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Israël bevestigt duizenden aanvallen op Iran en Libanon

A photograph shows destroyed buildings following overnight Israeli airstrikes in the Mreijeh neighbourhood of Beirut’s southern suburbs on March 12, 2026. Lebanon said an Israeli strike on central Beirut's seafront killed at least seven people early on March 12, another attack in the heart of the capital as Iran-backed Hezbollah launched more missiles at Israel. The Israeli military said separately it had carried out strikes on Beirut's southern suburbs overnight against Hezbollah, which had announced a major new operation against Israel. AFP
ANP / AFP

Israël heeft sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 7600 aanvallen uitgevoerd op Iran en 1100 in Libanon. Dat melden de Israëlische strijdkrachten via sociale media.

In Iran zouden zo’n 4700 aanvallen gericht zijn geweest tegen het Iraanse raketprogramma. Ook worden er ruim 2000 aanvallen gemeld op hoofdkwartieren en andere locaties van het Iraanse regime.

De bombardementen in Libanon zijn gericht tegen Hezbollah, een bondgenoot van Iran die Israël beschiet met raketten. Volgens de verklaring van de krijgsmacht zijn in Iran duizenden „terroristische agenten” uitgeschakeld en in Libanon 380 „Hezbollah-terroristen” gedood.

De oorlog begon eind februari met Amerikaans-Israëlische aanvallen op doelen in Iran. Sindsdien zijn onder meer doelen in grote steden als Teheran en Beiroet gebombardeerd. De autoriteiten in Iran en Libanon stellen dat bij aanvallen ook veel burgerdoden zijn gevallen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties