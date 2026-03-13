Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Israël bevestigt duizenden aanvallen op Iran en Libanon

Israël heeft sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 7600 aanvallen uitgevoerd op Iran en 1100 in Libanon. Dat melden de Israëlische strijdkrachten via sociale media.

In Iran zouden zo’n 4700 aanvallen gericht zijn geweest tegen het Iraanse raketprogramma. Ook worden er ruim 2000 aanvallen gemeld op hoofdkwartieren en andere locaties van het Iraanse regime.

De bombardementen in Libanon zijn gericht tegen Hezbollah, een bondgenoot van Iran die Israël beschiet met raketten. Volgens de verklaring van de krijgsmacht zijn in Iran duizenden „terroristische agenten” uitgeschakeld en in Libanon 380 „Hezbollah-terroristen” gedood.

De oorlog begon eind februari met Amerikaans-Israëlische aanvallen op doelen in Iran. Sindsdien zijn onder meer doelen in grote steden als Teheran en Beiroet gebombardeerd. De autoriteiten in Iran en Libanon stellen dat bij aanvallen ook veel burgerdoden zijn gevallen.

ANP

Vorige Volgende

Reacties