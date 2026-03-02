Redactie Metro
Israël valt doelwitten van Hezbollah over heel Libanon aan

Het Israëlische leger is begonnen met aanvallen op doelen van Hezbollah in heel Libanon. In de zuidelijke voorsteden van de Libanese hoofdstad Beiroet, een bolwerk van de militie, waren explosies te horen.

Het Israëlische leger zegt de aanvallen uit te voeren als vergelding voor een eerdere raketaanval van Hezbollah op Israël. Volgens het leger opereert Hezbollah, een bondgenoot van Iran, „onder auspiciën van het Iraanse terroristische regime” en is de organisatie verantwoordelijk voor de verdere escalatie.

Eerder meldde het Israëlische leger beschietingen vanuit Libanon. Hezbollah had al zijn solidariteit uitgesproken met Iran na de Amerikaans-Israëlische aanvallen op de Islamitische Republiek.

