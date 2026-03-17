Media: Israël voert aanval uit op Iraans kopstuk Larijani

Secretary of the Supreme National Security Council of Iran Ali Larijani holds a press conference after a meeting with Lebanese Parliament Speaker in Beirut, Lebanon, 13 August 2025. Larijani is in Beirut to meet with senior Lebanese officials to discuss bilateral relations and the ongoing conflict between Israel and Hezbollah.
Israël heeft een nachtelijke aanval uitgevoerd die was gericht tegen Ali Larijani, een hoge veiligheidsfunctionaris en een van de kopstukken van het Iraanse regime. Dat zeggen Israëlische functionarissen tegen nieuwssite Times of Israel.

Onduidelijk is of Larijani, secretaris van de Iraanse veiligheidsraad, de aanval heeft overleefd. Israël meldde wel dat het hoofd van de Basij-militie, Gholamreza Soleimani, is gedood. Dat gebeurde naar verluidt bij een aanval op een tentenkamp dat was opgezet door de militie nadat hoofdkwartieren van de Basij waren gebombardeerd. De militie speelt een belangrijke rol bij het onderdrukken van protesten tegen het regime.

Sinds het begin van de oorlog eind februari zijn tal van kopstukken van het Iraanse regime gedood. Het gaat onder meer om de hoogste leider van het streng-islamitische bewind, Ali Khamenei.

Defensiebronnen zeggen tegen de nieuwssite dat recent ook is geprobeerd om topfiguren uit te schakelen van de Palestijnse Islamitische Jihad.

