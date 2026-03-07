Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trump: Iran viel zelf meisjesschool aan

Niet de Verenigde Staten, maar Iran voerde een dodelijke raketaanval uit op een meisjesschool in het zuiden van Iran. Dat zegt president Donald Trump in antwoord op vragen van journalisten aanwezig in zijn regeringsvliegtuig. „Gebaseerd op wat ik heb gezien, is dat gedaan door Iran”, aldus Trump aan boord van de Air Force One. „Zij zijn heel onnauwkeurig met hun munitie.”

De aanval leidde volgens Iran afgelopen zaterdag tot meer dan 150 doden. De school zou in de buurt hebben gelegen van een complex van de Iraanse Revolutionaire Garde. Aanvankelijk ontkenden beide partijen verantwoordelijkheid voor de aanval.

Ook minister van Defensie Pete Hegseth werd naar het voorval gevraagd. Zijn antwoord was dat „de enige kant die burgers in Iran aanvalt” Iran zelf is. Ook zei hij dat het voorval wordt onderzocht.

Verschillende media kwamen de afgelopen dagen met analyses en factchecks die Trumps claim weerspreken. Zo onderzocht CNN onder meer satellietbeelden en persberichten en sprak de nieuwszender met munitie-experts. Het medium kwam zo tot de conclusie dat de Shajare Tayyiba-basisschool min of meer gelijktijdig werd geraakt met een Amerikaanse aanval op een nabijgelegen marinebasis van de Revolutionaire Garde.

ANP

